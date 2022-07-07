Тарасова: русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как относится к продаже пива на спортивных мероприятиях.
«Нет! И ещё раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием: футбол ли это или хоккей», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Спорт-экспресс».
Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива». Однако в мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до конца года продажу алкоголя крепостью не более 16,5 процентов при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.
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