Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева сменила цвет волос.
22-летняя Медведева покрасила волосы в более светлый оттенок. Фигуристка принимает участие в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое проходит в Сочи.
Фото: Телеграм-канал Евгении Медведевой
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.
Шоу «Чемпионы» проходит в Сочи с 8 июля по 7 августа. В нём принимают участие Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Александра Степанова/Иван Букин.
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