Источник: Дэвис и Смолкин ушли от Шпильбанда по инициативе Тутберидзе

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, расстались с тренером Игорем Шпильбандом по инициативе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Матч ТВ». Напомним, 19-летняя Дэвис является дочерью Тутберидзе.

Сообщается, что у Тутберидзе возникли вопросы к Шпильбанду, решить которые не удалось даже в личном общении во время её визита в США. Также сообщается, что Дэвис и Смолкин, которые теперь тренируются у Алексея Килякова и Елены Новик, хотели бы вернуться к Шпильбанду, но Тутберидзе против.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходят просмотр в США: