«Сначала было страшно». Камила Валиева — о первом опыте в парном катании

Олимпийская чемпионка в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём первом опыте в парном катании.



«Это было довольно необычно, но мы с Димой (Дмитрием Соловьёвым) начали кататься потихоньку, делали поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, остальное становится так, как будто ты это делал много раз.



Мне интересно всё — и попробовать себя в шоу, и выступать на соревнованиях. В шоу это другое — ты стараешься работать на публику, передаёшь эмоции. В спорте ты следишь за элементами. Тоже есть образ, но более сжатый. Шоу очень даже полезно, как мне кажется, для спорта, так как ты развиваешь актёрское мастерство, стараешься больше смотреть на публику», — приводит слова Валиевой Sport24.

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира на Играх в Пекине (Китай).