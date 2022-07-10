Вице-президент украинской федерации фигурного катания участвовал в шоу Татьяны Навки
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Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, которое проходило в Сочи.
Петренко вышел на лёд во время спектакля «Аленький цветочек» в малиновом пиджаке. Он выступал вместе с российской фигуристкой Камилой Валиевой, чей дебют в ледовом шоу «Аленький цветочек» состоялся 8 июля.
Напомним, Петренко Петренко становился победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле. Также он является бронзовым призёром Олимпиады 1888 года. В 1990, 1991 и 1994 годах он завоевывал титул чемпиона Европы по фигурному катанию. В 1992 году Петренко стал чемпионом мира.
Шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться.
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