Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, которое проходило в Сочи.

Петренко вышел на лёд во время спектакля «Аленький цветочек» в малиновом пиджаке. Он выступал вместе с российской фигуристкой Камилой Валиевой, чей дебют в ледовом шоу «Аленький цветочек» состоялся 8 июля.

Напомним, Петренко Петренко становился победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле. Также он является бронзовым призёром Олимпиады 1888 года. В 1990, 1991 и 1994 годах он завоевывал титул чемпиона Европы по фигурному катанию. В 1992 году Петренко стал чемпионом мира.

Шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться.