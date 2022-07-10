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Щербакова — об опустошении после ОИ: достиг главной цели и не понимаешь — а что дальше?

Щербакова — об опустошении после ОИ: достиг главной цели и не понимаешь — а что дальше?
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Чемпионка мира 2021 года российская фигуристка Анна Щербакова ответила, почувствовала ли опустошение после победы на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Безусловно, у меня оно было. Самое первое – после объявления результатов накатывает. Потом кажется, что уже всё, эмоции вернулись, но на самом деле ещё долгие месяцы шло внутреннее осмысление. Как будто начался неизведанный период в жизни. Достиг главной цели и не понимаешь – а что дальше?

Сейчас пробую много чего разного. Но жизнь, конечно, очень сильно поменялась – это факт», — приводит слова Щербаковой «РИА Новости Спорт».

Российских фигуристов не допустили на чемпионат мира – 2022, где Щербакова должна была защищать титул. В дни первенства планеты Анна возглавила одну из команд на Кубке Первого канала, а потом приняла участие в нескольких ледовых шоу.

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