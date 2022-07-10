НОК Украины недоволен участием фигуриста Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки
Поделиться
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил участие олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию в командном первенстве украинца Виктора Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое в эти дни проходит в Сочи.
В рамках шоу Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую в данный момент играет чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева.
«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте НОК.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
16:28
-
15:57
-
11:54
-
11:21
-
04:08
-
00:38
- 9 июля 2022
-
23:29
-
20:10
- 8 июля 2022
-
23:34
-
21:45
-
21:12
-
14:05
-
14:01
-
13:28
-
08:26
- 7 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
18:56
-
18:32
-
17:43
-
16:42
-
15:41
-
14:40
-
14:00
-
13:39
-
13:05
-
12:49
-
12:38
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:09
-
10:35
-
09:29
- 6 июля 2022
-
22:20
Партнерский контент