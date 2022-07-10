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НОК Украины недоволен участием фигуриста Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки

НОК Украины недоволен участием фигуриста Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил участие олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию в командном первенстве украинца Виктора Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое в эти дни проходит в Сочи.

В рамках шоу Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую в данный момент играет чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте НОК.

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