Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева опубликовала откровенный снимок с эмодзи «кошка»

Евгения Медведева опубликовала откровенный снимок с эмодзи «кошка»
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях откровенный снимок.

На фото Медведева позирует в чёрном нижнем белье и наброшенном на тело пиджаке того же оттенка.

«Ну что ж», — подписала фото Медведева, добавив эмодзи «кошка».

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

По нашим фигуристкам сходят с ума в Азии! Медведеву обожают в Японии, Щербакову — в Китае По нашим фигуристкам сходят с ума в Азии! Медведеву обожают в Японии, Щербакову — в Китае
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022