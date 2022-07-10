Евгения Медведева опубликовала откровенный снимок с эмодзи «кошка»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях откровенный снимок.

На фото Медведева позирует в чёрном нижнем белье и наброшенном на тело пиджаке того же оттенка.

«Ну что ж», — подписала фото Медведева, добавив эмодзи «кошка».

После Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.

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