«Русская женщина должна уметь всё». Навка опубликовала резонансный пост

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в одной из социальных сетей, продемонстрировав свой необычный активный отдых. Она опубликовала фотографию из тира с оружием в руках.

«Русская женщина должна уметь всё», — гласит подпись Татьяны к совершённой публикации.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ НАВКИ

На пост отреагировала известная российская актриса и певица Анна Семенович, которая разместила под фотографиями несколько эмодзи со смехом.

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

Навка и Костомаров прокатились по льду Байкала.