Навка отреагировала на критику НОК Украины в адрес чемпиона ОИ, выступившего в её шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на критику Национального олимпийского комитета Украины в адрес чемпиона ОИ 1992 года в мужском одиночном катании Виктора Петренко, который принял участие в её шоу.

Ранее в НОК Украины заявили следующее: «НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины». Напомним, в рамках шоу Навки Петренко выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля.

«Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нём даже не позаботилась, никак не помогает ему», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

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