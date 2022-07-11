Евгения Тарасова показала, как отдыхает с Фёдором Климовым. Фото

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова, которая в июне вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова, показала свежий снимок в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как они с Климовым проводят отпуск.
Фото: из личного архива евгении тарасовой
Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Также она является двукратной чемпионкой Европы и трёхкратным призёром чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.
Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.
Александра Трусова тренирует прыжок с шестом:
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