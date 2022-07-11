Стало известно, кто примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо России

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил места проведения перенесённых этапов Гран-при по фигурному катанию, которые должны были пройти в России и Китае.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев принял решение перенести этапы Гран-при из Китая из-за коронавирусных ограничений и из России из-за геополитической ситуации.

Вместо России этап Гран-при примет Финляндия. С 25 по 27 ноября соревнования пройдут в городе Эспоо.

Вместо Китая этап Гран-при примет Великобритания. С 11 по 13 ноября соревнования пройдут в городе Шеффилд.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

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