Стало известно, кто примет этап Гран-при по фигурному катанию вместо России
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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил места проведения перенесённых этапов Гран-при по фигурному катанию, которые должны были пройти в России и Китае.
Напомним, ранее Международный союз конькобежцев принял решение перенести этапы Гран-при из Китая из-за коронавирусных ограничений и из России из-за геополитической ситуации.
Вместо России этап Гран-при примет Финляндия. С 25 по 27 ноября соревнования пройдут в городе Эспоо.
Вместо Китая этап Гран-при примет Великобритания. С 11 по 13 ноября соревнования пройдут в городе Шеффилд.
Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
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