Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд объявили о завершении карьеры. 34-летняя Джеймс и 37-летний Рэдфорд катались вместе с апреля 2021 года.



«Мы очень гордимся тем, чего добились Ванесса и Эрик. Кульминацией их работы стала бронзовая медаль на чемпионате мира. Мы желаем им всего наилучшего в будущем», — приводит слова директора Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) Майка Слипчука пресс-служба организации.



Джеймс и Рэдфорд приняли участие на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Там они заняли 12-е место. Лучшим результатом фигуристов стало третье место на чемпионате мира 2022 года.



Джеймс ранее выступала за сборную Франции. Её партнёром был Морган Сипре. В свою очередь, Рэдфорд выступал вместе с Меган Дюамель. Они становились олимпийскими чемпионами на Играх 2018 года.