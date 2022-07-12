Гербольдт прокомментировала исключение Петренко из Украинской федерации фигурного катания
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала скандал с олимпийским чемпионом 1992 года Виктором Петренко. Он был исключён из Украинской федерации фигурного катания после того, как принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Также Петренко лишили поста вице-президента организации.
«Однозначно всё, что связано с этой темой, — не очень красиво, поскольку все всю жизнь кричат, что спорт вне политики, а, как показывает практика, всё получается с точностью до наоборот. К сожалению, это чистая политика и никакого спорта особо не наблюдается.
Было ли так всегда? Не могу сказать, потому что не знаю, но в последнее время это так», — цитирует Катарину Гербольдт «Газетa.Ru».
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