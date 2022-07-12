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Алексей Ягудин: ни одно моё шоу не начинается без обезболивающих укола или таблетки

Алексей Ягудин: ни одно моё шоу не начинается без обезболивающих укола или таблетки
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин признался, что не может выступать в ледовых шоу без применения обезболивающих препаратов.

«Ни одно моё шоу не начинается без обезболивающих укола или таблетки. Колено совсем не работает. Понимаю, что сейчас кататься, чувствую проблемную ногу… И тут кадры из прошлого. В этот момент ты понимаешь, что конец уже где-то вот здесь, рядом. Катание этого номера проходит до слёз внутри.

В реальности слёзы были у Тарасовой, когда я показывал номер на шоу в честь её юбилея. Она меня обнимала и сказала: «Не плачь. Я тебе приказываю не плакать». И я услышал. Здесь Татьяны Анатольевны нет, и я плачу, но внутренне», — цитирует Ягудина Sport24.

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