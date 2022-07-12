Евгения Медведева в социальных сетях похвасталась своими умениями

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в своих социальных сетях показала свои умения на разминке перед шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха.

22-летняя Медведева участвует в шоу «Чемпионы», которое проходит в Сочи с 8 июля по 7 августа. В нём принимают участие Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Александра Степанова/Иван Букин.

Напомним, после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.