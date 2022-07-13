Группа Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи

Группа Тамары Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи, об этом сообщила фигуристка Александра Бойкова в социальных сетях.
«С новыми силами и боевым настроем в сезон-2022/2023. Спасибо за проделанную работу на этом сборе», – написала Бойкова.
Фото: Социальные сети Александры Бойковой
Напомним, в составе группы тренируются олимпийские чемпионы Олимпиады в Пекине в 2022 году в команде – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Ранее стало известно, что одну из программ Александре и Дмитрию на сезон-2022/2023 поставили Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин. Вторая программа будет поставлена другими хореографами.
На данный момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.
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