Группа Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи

Группа Тамары Москвиной завершила тренировочный сбор в Сочи, об этом сообщила фигуристка Александра Бойкова в социальных сетях.

«С новыми силами и боевым настроем в сезон-2022/2023. Спасибо за проделанную работу на этом сборе», – написала Бойкова.

Фото: Социальные сети Александры Бойковой

Напомним, в составе группы тренируются олимпийские чемпионы Олимпиады в Пекине в 2022 году в команде – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее стало известно, что одну из программ Александре и Дмитрию на сезон-2022/2023 поставили Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин. Вторая программа будет поставлена другими хореографами.



На данный момент российские фигуристы отстранены от международных соревнований.