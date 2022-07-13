Тарасова: Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошёл в футболисты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, что бывший российский фигурист Евгений Плющенко будет играть в футбольной Медиалиге.
«Евгений – очень способный человек. Он может играть в разные игры, он очень координированный. Но это же не навсегда, а просто попробовать. Плющенко некуда девать свою энергию, вот он и пошёл в футболисты. Он любит этот вид спорта, у нас все мальчики по субботам играли в футбол.
Пойдёт ли это на пользу его имиджу, ведь над ним могут начать смеяться, если будет плохо играть? У него есть большое имя, он заработал его победами, все знают, кто это такой, сейчас он просто хочет поиграть в футбол, почему нет?» – цитирует Тарасову «РБ Спорт».
Ранее Плющенко рассказал «Чемпионату» о том, что ведёт переговоры с командой футбольной Медиалиги.
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