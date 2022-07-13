Объявлен турнир, на котором Наталья Забияко впервые выступит в роли канадской фигуристки

Бывшая эстонская и российская фигуристка Наталья Забияко заявилась на первый турнир после смены спортивного гражданства на канадское.
Забияко заявлена в паре с новым партнёром, канадским фигуристом Закари Дэйлманом, младшим братом бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Спортсмены выступят на турнире Skate Ontario, который пройдёт с 18 по 21 августа. Дуэт представит клуб Skate Oakville, их тренером, как и ожидалось, заявлен Бруно Маркотт.
27-летняя Забияко – уроженка Эстонии, за которую и выступала до 2014 года, после чего перебралась в Москву и начала представлять Россию. В паре с Александром Энбертом фигуристка стала серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в командном первенстве, бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года в Сайтаме (Япония) и победительницей двух этапов Гран-при.
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