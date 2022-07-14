Жулин: приглашение Трусовой на мастер-класс в Швецию вселяет надежду — скоро всё наладится

Известный тренер Александр Жулин поделился мнением о том, что серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова даст два мастер-класса в Стокгольме (Швеция).

«Приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию вселяет надежду, что скоро всё наладится. Всего на 0,5 процента, но вселяет. В любом случае это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения. Сейчас позвали Трусову, потом позовут других наших великих спортсменок или спортсменов.



Возможно, это шаг к примирению. Я буду счастлив, если это так. Потому что этот идиотизм должен рано или поздно прекратиться. Мы всегда со всеми дружили, работали, выступали. А теперь они превратили нашу страну в изгоя. Так быть не должно», – цитирует Жулина «РБ Спорт».

Александра даст мастер-классы 27 и 28 августа. Можно приобрести билет для участника мастер-класса (стоимость билета – около $ 190) и для зрителя (стоимость билета – около $ 35).