45-летний Роман Костомаров выложил фото с голым торсом

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. 45-летний Костомаров показал, как выглядит в настоящее время, выложив снимок с голым торсом.
«Всем доброго, бодрого! Часовой кросс и заплыв в море! Это сказка», — подписал он фото.
Фото: из личного архива романа костомарова
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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