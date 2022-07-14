45-летний Роман Костомаров выложил фото с голым торсом

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. 45-летний Костомаров показал, как выглядит в настоящее время, выложив снимок с голым торсом.

«Всем доброго, бодрого! Часовой кросс и заплыв в море! Это сказка», — подписал он фото.

Фото: из личного архива романа костомарова

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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