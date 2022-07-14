Татьяна Навка назвала свой девиз

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, какой у неё девиз.
«Спорт в крови, на льду и в жизни! Такого девиза придерживаюсь я и вся семья Navka Show!
Как ещё может выглядеть тимбилдинг и свободное время у Navka Team?! Только так! Сначала они покоряли горы, затем участвовали в гонках на картах в Сочи, заряжались энергией, адреналином и драйвом! На сто процентов успешные, заряженные, активные и крутые! Мои лучшие. Не только на льду, но и в жизни. И именно они создают то волшебство и атмосферу, на которую можно любоваться вечно!» — написала Навка в соцсетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Фото: из личного архива татьяны навки
Фото: из личного архива татьяны навки
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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