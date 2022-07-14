Алексей Железняков объяснил, почему постановщикам легко работать с ученицами Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением о работе с ученицами заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. По мнению Железнякова, специалистам легко работать с ученицами Тутберидзе.



«Универсальных фигуристов сейчас довольно-таки много. Те же американцы, парни, посмотрите как катаются. Они и программы интересные ставят, у них и хип-хоп есть, и чего только не используется в программах. Да и наши тоже. Допустим, Морис Квителашвили, если вы посмотрите его показательные номера, он же классно двигается. На него можно что угодно поставить. На девочек Тутберидзе тоже можно что угодно поставить, потому что они очень много занимаются разными стилями танцев, с ними постановщику легко.



То, что дано на полу, потом может использоваться очень хорошо на льду постановщиком. Универсальность очень важна в данный момент, потому что фигурное катание очень сильно шагнуло вперёд в плане творчества. Используются сейчас разные стилистики. Те же танцоры на льду чего только сейчас не танцуют: и вог, и фанк, что хочешь. Фигурное катание всё-таки такой вид спорта, как шоу. Зрителям хочется видеть интересную программу, чтоб она была танцевальная и чтоб там были ультра-си. Но фигурист, который не умеет двигаться в разных стилях, не универсален и не координирован в танцевальном плане, он неинтересно смотрится, на него ничего интересного не поставишь. Ну будет он прыгать и прыгать себе, и всё. На этом творчество заканчивается, а зрителям и судьям хочется видеть прыгающего танцовщика на льду», — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда»

Новость по теме Железняков: Трусову в детстве серьёзно прокачали. Она старается это всё преодолеть