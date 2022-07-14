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Мехдиев: фигурное катание — это спорт. Но 40% искусства вложить в этот спорт возможно

Мехдиев: фигурное катание — это спорт. Но 40% искусства вложить в этот спорт возможно
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Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев поделился мнением о фигурном катании. Мехдиев работает с фигуристами, он занимался с серебряным призёром чемпионата Европы – 2019 по фигурному катанию Александром Самариным.

«Фигурное катание – это спорт. Там есть элементы, которые оценивают, есть судьи, которые ставят оценки, есть свои правила. В этом смысле это спорт, искусством это не будет. Но 40% искусства вложить в этот спорт возможно и нужно. Фигуристы катаются под музыку в костюмах — это синтез. Но в первую очередь первостепенно — это спорт, но очень красивый», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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