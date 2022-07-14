Мехдиев: фигурное катание — это спорт. Но 40% искусства вложить в этот спорт возможно

Артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев поделился мнением о фигурном катании. Мехдиев работает с фигуристами, он занимался с серебряным призёром чемпионата Европы – 2019 по фигурному катанию Александром Самариным.
«Фигурное катание – это спорт. Там есть элементы, которые оценивают, есть судьи, которые ставят оценки, есть свои правила. В этом смысле это спорт, искусством это не будет. Но 40% искусства вложить в этот спорт возможно и нужно. Фигуристы катаются под музыку в костюмах — это синтез. Но в первую очередь первостепенно — это спорт, но очень красивый», — рассказал Рамиль Мехдиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».
- 14 июля 2022
-
20:22
-
19:52
-
19:33
-
19:06
-
18:46
-
18:00
-
16:45
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:01
-
13:41
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
10:01
-
09:58
-
09:45
-
09:31
-
08:35
-
08:32
-
00:35
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27