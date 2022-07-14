Американский журналист отреагировал на критический выпад Тутберидзе

Американский журналист Дэйв Лис отреагировал на критику со стороны заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее она жёстко раскритиковала его за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Ранее Лис утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.



«Похоже, что Этери понравился последний выпуск подкаста», — написал Лис в соцсетях, опубликовав скриншот гневного комментария Тутберидзе.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — ранее написала Тутберидзе.