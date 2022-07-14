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Американский журналист отреагировал на критический выпад Тутберидзе

Американский журналист отреагировал на критический выпад Тутберидзе
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Американский журналист Дэйв Лис отреагировал на критику со стороны заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее она жёстко раскритиковала его за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Ранее Лис утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.

«Похоже, что Этери понравился последний выпуск подкаста», — написал Лис в соцсетях, опубликовав скриншот гневного комментария Тутберидзе.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — ранее написала Тутберидзе.

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