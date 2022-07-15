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Евгения Медведева показала, как отдыхает в Красной Поляне. Видео

Евгения Медведева показала, как отдыхает в Красной Поляне. Видео
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как отдыхает в Красной Поляне.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) Евгения Медведева, завоевавшая на тех Играх серебряную медаль, уехала тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, однако с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.

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