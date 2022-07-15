Дмитрий Губерниев дал совет Этери Тутберидзе, грубо оскорбившей американского журналиста

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на комментарий заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса.
Напомним, Тутберидзе раскритиковала Лиса за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Она заявила, что тот «полон дерьма». Дэйв утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.
По словам Губерниева, Тутберидзе следует быть более открытой, чтобы не порождать домыслы.
«Нашим тренерам и руководителям федерации зачастую не хватает открытости. Мы скучаем по комментариям Этери Георгиевны. Она многие вещи не объясняет, не работает в тесной связке с журналистами и общественным мнением. Люди интерпретируют её слова как хотят по этой причине. Ей надо быть более открытой, а закрытость порождает домыслы. Журналисты имеют право на гиперболы, а гиперболы бывают как чёрные, так и белые», — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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