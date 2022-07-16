Финал голосования «Любимой фигуристки»: защищённое голосование и новые финалистки!

Голосование «Чемпионата» за звание «Любимой фигуристки России» подходит к финальному этапу. За время проведения оно вышло на международный уровень и собрало более 600 тысяч голосов. Вовлечение в голосование поклонников фигурного катания из Китая, Японии, Британии и других стран ещё раз подтверждает статус лидера российского фигурного катания в мире. Наша команда изучила всю обратную связь и статистику предыдущих этапов. Финал пройдёт по обновлённой схеме, которая позволит нам минимизировать спекуляции и сделать выбор честным и прозрачным.



Глубокое изучение статистики голосования в полуфиналах привело нас к решению — расширить список финалисток. В финал выходят не две, а четыре фигуристки, набравшие больше всего голосов в полуфиналах. Участницами финального голосования станут:



Евгения Медведева

Алина Загитова

Александра Трусова

Анна Щербакова



Чтобы максимально избежать «накруток» голосов, мы приняли решение на время финального голосования сделать канал «Ход Коньком» закрытым. Только подписка на канал позволит пользователю отдать голос за свою любимую фигуристку.



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