Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова рассказала, почему предпочитает проводить отпуск у моря

Алина Загитова рассказала, почему предпочитает проводить отпуск у моря
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему предпочитает проводить отпуск вдали от дома.

«Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца.

Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в тёплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя, особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».

«Летающие табуретки» на льду — это некрасиво». Зачем фигуристы занимаются танцами «Летающие табуретки» на льду — это некрасиво». Зачем фигуристы занимаются танцами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022