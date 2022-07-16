Алина Загитова рассказала, почему предпочитает проводить отпуск у моря

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему предпочитает проводить отпуск вдали от дома.

«Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца.

Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в тёплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя, особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.

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