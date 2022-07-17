Анна Щербакова роскошно позирует на берегу моря в Сочи

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых роскошно позирует на берегу моря в Сочи. 18-летняя фигуристка одета в чёрное длинное платье с цветочным узором.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева тогда заняла четвёртое место.

Щербакова также является победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при (2019), трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).