Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева показала, как гримируется в Настеньку на шоу «Аленький цветочек».



В своём телеграм-канале Валиева опубликовала видео и написала: «Готовлюсь к шоу».

Напомним, шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» проходит в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начали олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоялся 8 июля. Всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.