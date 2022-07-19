Никита Кацалапов: скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!

Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов показала фотографию с тренировки и рассказал, что скоро выступит в новом спектакле.



«Скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!», – подписал фотографию с тренировки Кацалапов в своём телеграм-канале.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.



Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».