Никита Кацалапов: скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!
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Двукратный олимпийский чемпион в команде Никита Кацалапов показала фотографию с тренировки и рассказал, что скоро выступит в новом спектакле.
«Скоро дебют в новом спектакле, боевой настрой!», – подписал фотографию с тренировки Кацалапов в своём телеграм-канале.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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