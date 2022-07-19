Татьяна Навка обратилась к Дмитрию Соловьёву

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к чемпиону ОИ-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрию Соловьёву. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 18 июля, Соловьёву исполнилось 33 года.
«Сегодня день рождения у одного из артистов нашей Navka Team! Он прекрасный принц, потрясающий фигурист, невероятный партнёр на льду, с которым каждая партнёрша чувствует себя уверенно, в безопасности и в надёжных руках! Наше милое чудовище, с прекрасным чувством юмора, порядочный человек, отличный семьянин, Дмитрий Соловьёв — это всё, конечно же, о тебе!
Очень рада, что ты есть в нашей команде! Алина Загитова и Камила Валиева меня особенно поддержат в этом поздравлении, потому что благодаря тебе раскрывается их талант в парном фигурном катании! Благополучия в жизни, семейного уюта, исполнения желаний, постановки и достижения новых целей! Будь счастлив!» — написала Навка в своих социальных сетях.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
- 19 июля 2022
-
09:20
-
09:10
-
08:04
-
07:41
-
05:30
-
01:40
- 18 июля 2022
-
23:26
-
23:14
-
21:16
-
17:59
-
16:01
-
15:26
-
15:09
-
13:27
-
12:33
-
11:30
-
08:34
-
08:08
- 17 июля 2022
-
21:46
-
19:54
-
14:03
- 16 июля 2022
-
18:57
-
18:00
-
16:48
-
16:18
-
10:48
-
09:51
- 15 июля 2022
-
16:05
-
13:48
-
12:23
-
12:12
-
10:46
-
09:27
-
09:11
-
08:54