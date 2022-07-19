Татьяна Навка обратилась к Дмитрию Соловьёву

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к чемпиону ОИ-2014 в командных соревнованиях фигуристов Дмитрию Соловьёву. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 18 июля, Соловьёву исполнилось 33 года.

«Сегодня день рождения у одного из артистов нашей Navka Team! Он прекрасный принц, потрясающий фигурист, невероятный партнёр на льду, с которым каждая партнёрша чувствует себя уверенно, в безопасности и в надёжных руках! Наше милое чудовище, с прекрасным чувством юмора, порядочный человек, отличный семьянин, Дмитрий Соловьёв — это всё, конечно же, о тебе!

Очень рада, что ты есть в нашей команде! Алина Загитова и Камила Валиева меня особенно поддержат в этом поздравлении, потому что благодаря тебе раскрывается их талант в парном фигурном катании! Благополучия в жизни, семейного уюта, исполнения желаний, постановки и достижения новых целей! Будь счастлив!» — написала Навка в своих социальных сетях.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».



