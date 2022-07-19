В Китае планируют организовать шоу с участием Трусовой, Щербаковой и Валиевой

Китайся компания Beijing Global Dynamic Media планирует организовать шоу и турне по Китаю с участием российских фигуристок Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, причиной тому стала крайне высокая популярность спортсменок в Китае. Об сообщает «РИА Новости» генеральный директор компании Линь Цзюнь.

«Мы активно планируем турне российских спортсменов, таких как Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева в Китае, что на самом деле будет очень выгодно для них в будущем.

Так что мы надеемся, что Щербакова, Трусова и Валиева — смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок, ведь они катаются невероятно красиво и впечатляюще», — приводит слова Линь Цзюня «РИА Новости».