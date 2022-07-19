«Что им, сапожниками стать?» Тарасова — о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублёва

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова российских теннисистов восьмой ракетки мира Андрея Рублёва и 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Рублёв и Касаткина не исключили, что сменят гражданство, если того потребует ситуация.

«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять. Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своём деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, стать сапожниками? Каждый человек решает за себя сам.

Федерация в этой ситуации должна им предложить альтернативу. А если ничего не предлагается, то что им делать?» — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

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