Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Что им, сапожниками стать?» Тарасова — о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублёва

«Что им, сапожниками стать?» Тарасова — о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублёва
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова российских теннисистов восьмой ракетки мира Андрея Рублёва и 12-го номера рейтинга WTA Дарьи Касаткиной. Ранее Рублёв и Касаткина не исключили, что сменят гражданство, если того потребует ситуация.

«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять. Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своём деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, стать сапожниками? Каждый человек решает за себя сам.

Федерация в этой ситуации должна им предложить альтернативу. А если ничего не предлагается, то что им делать?» — цитирует Тарасову «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Татьяна Тарасова отреагировала на каминг-аут Дарьи Касаткиной

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».

«Летающие табуретки» на льду — это некрасиво». Зачем фигуристы занимаются танцами «Летающие табуретки» на льду — это некрасиво». Зачем фигуристы занимаются танцами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022