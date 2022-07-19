«Не скоро появится кто-то подобный». Траньков — о завершении карьеру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на решение о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Для меня это не было неожиданностью, потому что ещё за неделю было объявлено о его пресс-конференции. Было понятно, о чём пойдёт речь. Всегда кто-то уходит: великие, сильные, одарённые. Всегда всему есть своё время. К этому надо просто философски относиться и двигаться дальше.

Я очень счастлив, что я живу с ним в одно время, катался в одно время с Юдзуру и видел это своими глазами. Потому что он действительно был неординарным спортсменом, отличающимся от других. Я счастлив, что это видел. Но чемпионы приходят и уходят. Будем ждать кого-то следующего, но не скоро появится кто-то подобный», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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