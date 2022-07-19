Тарасова о приглашении Валиевой, Трусовой, Щербаковой на шоу в Китай: я бы своих отпустила

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что в Китае планируют организовать шоу с участием серебряного призёра ОИ Александры Трусовой и олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.

«Наши девушки выступали перед всеми в разных странах мира в шоу. Как Этери Тутберидзе посчитает, так и будет.

Сейчас девушки заняты в шоу: кто у Илюши Авербуха, кто у Навки, кто у Плющенко. Они работают, а не сидят без работы. Конечно, когда приглашают в Китай… Я бы своих отпустила», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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