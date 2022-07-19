Авербух — о шоу с участием Ханю: в ближайшее время никто не привезёт Юдзуру в Россию

Серебряный призёр Игр-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о вероятности приглашения завершившего спортивную карьеру двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю в Россию.

Японский фигурист вместе с объявлением о завершении карьеры сообщил, что намерен продолжать выступления в ледовых шоу.

«Юдзуру Ханю — выдающийся фигурист всех времён и народов. Он входит в золотой пантеон фигурного катания. Он не просто чемпион, а человек, который внёс огромный вклад в продвижение фигурного катания на новые высоты. Я думаю, что после Алексея Ягудина, а потом и Евгения Плющенко Юдзуру Ханю является следующим человеком, который двинул мужское одиночное фигурное катание на совсем другую высоту.

Думаю, что сегодня пригласить Юдзуру Ханю в Россию практически невозможно. У него есть контракт. Он выступает только в Японии. Он не выступает нигде за рубежом, у него заключен эксклюзивный контракт. И стоимость его выхода на лёд, наверное, самая дорогая в мире, какая только существует.

Юдзуру — самый дорогой фигурист в истории. Я думаю, что в ближайшее время никто не привезёт Ханю в Россию», — приводит слова Авербуха «РИА Новости».