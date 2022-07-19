Авербух оценил желание Китая организовать шоу с участием Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил желание Китая организовать шоу с участием российских фигуристок Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Камилы Валиевой.
«С Китаем у нас прекрасные отношения, и это очень здорово. Я не вижу здесь ничего неожиданного. Конечно, это пойдёт на пользу девушкам для поддержания спортивной формы. Сейчас Аня выступает в моих шоу в Сочи очень успешно, ей аплодирует российская публика — теперь будет и китайская. Всё замечательно. Девчонки провели блестящий и сложнейший прошлый сезон. Ситуация складывается так, что сейчас сложно выступать на международной арене. Поэтому такие выступления только в плюс. Девчонки выступают и получают заслуженные овации», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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