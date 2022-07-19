Тренер Великова — о Забияко: в её возрасте надо уже успокоиться

Заслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала решение канадской федерации фигурного катания отозвать запрос на переход россиянки Натальи Забияко.
Ранее сообщалось, что 27-летняя Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом.
«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я, например, в 27 родила дочь. Тоже не хотела уходить. Я считаю, что она не такого высокого уровня спортсменка, чтобы это кого-либо волновало.
Нашу федерацию должно волновать следующее поколение, с которым можно будет на что-то рассчитывать. Нужно помогать молодым ребятам, детям. А что цепляться за этого человека? Её пара у меня следа не оставила в воспоминаниях. Конечно, нельзя так говорить, но это не того уровня фигуристка, чтобы опять рваться и кататься. Причём у неё жуткая, тяжёлая черепно-мозговая травма была. Я думаю, что в её возрасте надо уже успокоиться», — заявила Великова «Газете.Ru».
Забияко в паре с Александром Энбертом становилась серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в команде. Весной 2020 года фигуристы завершили карьеру из-за медицинских противопоказаний у партнёра.
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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