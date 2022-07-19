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«Отдых в чудном месте». Евгения Медведева показала фото купания в водоёме

«Отдых в чудном месте». Евгения Медведева показала фото купания в водоёме
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Российская фигуристка Евгения Медведева показала фото с отдыха. Спортсменка купается в лесном водоёме в Сочи. Над зеркальной гладью воды видны оголённые плечи Евгении в чёрном топе.

«Сочи. Лето. Отдых в чудном месте. Всем рекомендую!» — подписала Медведева фото в соцсетях.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

В Сочи Медведева участвует в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

После Олимпийских игр – 2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Евгения не участвовала в соревнованиях. Спортсменка получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также регулярно появляются фотосессии с участием двукратной чемпионки мира и Европы.

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