Евгений Плющенко показал, как отдыхает в Турции. Фото

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на отдыхе в Турции.

«Я в моменте!» — подписал он снимок.

Фото: из личного архива евгения плющенко

«Красиво, Женя! Ну профессионал с рождения», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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