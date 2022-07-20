Евгений Плющенко показал, как отдыхает в Турции. Фото
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на отдыхе в Турции.
«Я в моменте!» — подписал он снимок.
Фото: из личного архива евгения плющенко
«Красиво, Женя! Ну профессионал с рождения», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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