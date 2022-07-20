Алёна Косторная встала на руки у стены и сделала шпагат. Видео

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как спортсменка встала на руки у стены и исполнила шпагат.
«И я туда же», — подписала она видео.
«Алён, сложно ли быть королевой?» — поинтересовалась одна из подписчиц в комментариях.
«Очень, а то тяжко стряхивать всякое нехорошее с короны, в которую целятся плохие люди. Он ли юмор!» — ответила Косторная.
Свои главные победы Алёна Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Голосуй!
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