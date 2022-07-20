Нэйтан Чен обратился к Юдзуру Ханю, который объявил о завершении карьеры
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен обратился к двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании, японцу Юдзуру Ханю. Вчера, 19 июля, 27-летний Ханю объявил о завершении карьеры и переходе в профессиональное фигурное катание.
«Стоять на одном льду с Юдзуру Ханю было для меня честью всей жизни. Спасибо за всё, что ты сделал для спорта, и за всё, что ты, несомненно, продолжишь делать для него», — написал Чен в своих социальных сетях.
Ранее чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года Анна Щербакова показала забавное фото с Юдзуру Ханю.
Новость по темеАнна Щербакова показала, как Ханю ставил ей «рожки», и описала Юдзуру одним словом. Фото
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