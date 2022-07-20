«Легенда фигурного катания». Семененко — о Ханю, который недавно завершил карьеру

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Евгений Семененко отреагировал на завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Юдзуру Ханю – лучший! Счастлив, что у меня была возможность пообщаться и выступить вместе с прекрасным фигуристом – легендой фигурного катания», – написал Семененко в своих социальных сетях.

Фото: из социальных сетей семененко

Напомним, своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырёх континентов 2020 года.