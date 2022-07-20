Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Легенда фигурного катания». Семененко — о Ханю, который недавно завершил карьеру

«Легенда фигурного катания». Семененко — о Ханю, который недавно завершил карьеру
Комментарии

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Евгений Семененко отреагировал на завершение карьеры двукратного олимпийского чемпиона, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Юдзуру Ханю – лучший! Счастлив, что у меня была возможность пообщаться и выступить вместе с прекрасным фигуристом – легендой фигурного катания», – написал Семененко в своих социальных сетях.

Фото: из социальных сетей семененко

Напомним, своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырёх континентов 2020 года.

Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Суперфинал! Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Суперфинал!
«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать? «Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022