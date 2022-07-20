Елизавета Туктамышева будет тренироваться в Куршевеле

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в августе будет тренироваться в Куршевеле (Франция). Об этом стало известно со слов заслуженного тренера России Алексея Мишина, в чью группу входит Туктамышева.

«Со 2 августа мы в Куршевеле», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2021/2022 25-летняя Елизавета Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

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