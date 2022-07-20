Волосожар: здорово, что удалось в одно время с великим фигуристом Ханю жить и выступать

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказалась о завершении карьеры японского фигуриста Юдзуру Ханю, который дважды выигрывал личный олимпийский турнир в мужском одиночном катании.
«Юдзуру Ханю — великий спортсмен. Спортсмен с большой буквы. Он однозначно вписал своё имя в историю фигурного катания. И его будут ещё очень и очень долго, если не вечно, ставить в пример.
Здорово, что нам удалось в одно время с таким великим фигуристом жить, кататься, выступать, быть знакомыми. Мы много раз пересекались в различных ледовых шоу. В жизни Ханю очень приятный, простой и отзывчивый парень.
То, как он любил и любит фигурное катание, как выкладывался, – думаю, спортсменов с такой невероятной отдачей на нашем веку ещё придётся поискать.
Жаль, конечно, что он ушёл, но уверена: Ханю будет двигаться дальше и ещё скажет своё слово в фигурном катании. Может быть, мы в будущем увидим какие-то невероятные ледовые шоу под его руководством или вообще что-то абсолютно новое! Кто знает», — написала Волосожар в своём телеграм-канале.
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