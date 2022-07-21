«Поколение VPN». Максим Траньков показал милое фото с сыном и дочкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в соцсетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на отдыхе в Адлере. На снимке Траньков обнимает пятилетнюю дочь Анжелику и годовалого сына Теодора. Супруга Максима и мама детей — двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

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Фото: из личного архива максима транькова

Также Траньков — чемпион мира 2013 года, четырёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России, победитель финала Гран-при сезона-2012/2013 (в паре с Волосожар), чемпион мира 2005 года среди юниоров, победитель финала юниорского Гран-при сезона-2004/2005 (в паре с Марией Мухортовой).

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