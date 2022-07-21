Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Поколение VPN». Максим Траньков показал милое фото с сыном и дочкой

«Поколение VPN». Максим Траньков показал милое фото с сыном и дочкой
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в соцсетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на отдыхе в Адлере. На снимке Траньков обнимает пятилетнюю дочь Анжелику и годовалого сына Теодора. Супруга Максима и мама детей — двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.

«Поколение VPN», — подписал фотографию Траньков.

Фото: из личного архива максима транькова

Также Траньков — чемпион мира 2013 года, четырёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России, победитель финала Гран-при сезона-2012/2013 (в паре с Волосожар), чемпион мира 2005 года среди юниоров, победитель финала юниорского Гран-при сезона-2004/2005 (в паре с Марией Мухортовой).

Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Голосуй!

Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Суперфинал! Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Суперфинал!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022