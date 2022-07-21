«Поколение VPN». Максим Траньков показал милое фото с сыном и дочкой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в соцсетях. Спортсмен выложил фотографию, сделанную на отдыхе в Адлере. На снимке Траньков обнимает пятилетнюю дочь Анжелику и годовалого сына Теодора. Супруга Максима и мама детей — двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар.
«Поколение VPN», — подписал фотографию Траньков.
Фото: из личного архива максима транькова
Также Траньков — чемпион мира 2013 года, четырёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России, победитель финала Гран-при сезона-2012/2013 (в паре с Волосожар), чемпион мира 2005 года среди юниоров, победитель финала юниорского Гран-при сезона-2004/2005 (в паре с Марией Мухортовой).
Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Голосуй!
- 21 июля 2022
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
11:07
-
10:07
-
09:06
-
08:17
- 20 июля 2022
-
23:28
-
16:33
-
15:15
-
11:24
-
09:23
-
08:55
-
07:57
-
07:53
- 19 июля 2022
-
23:31
-
22:33
-
21:45
-
21:11
-
20:53
-
17:40
-
15:49
-
14:50
-
14:23
-
14:08
-
13:02
-
12:48
-
12:20
-
11:56
-
11:55
-
11:40
-
11:28
-
11:16
-
11:11
-
09:20