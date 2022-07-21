Наталья Забияко выложила фото в купальнике

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала фото в купальнике.
«Слишком жарко, чтобы бегать. 29 градусов Цельсия», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива натальи забияко
Ранее сообщалось, что 27-летняя Наталья Забияко намерена выступать под флагом Канады в паре с Закари Дэйлманом. 19 июля стало известно, что Канадская федерация фигурного катания отозвала запрос на переход российской фигуристки.
Также Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Кто любимая фигуристка России: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева? Голосуй!
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