«Потеряется суть танцев на льду». Бетина Попова — о новых правилах

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала изменения в правилах по фигурному катанию.
«Как прыжки с помощью ассистирующего партнёра повлияют на хореографию в танцах на льду? На саму хореографию это повлияет хорошо: эти прыжки лишь украсят программу. А вот исчезновение обязательного танца — это действительно плохо, потому что паттерн — это та часть, где партнёры катаются в позиции, и хореографически это здорово. Паттерны я очень люблю в танцах. Было танго, все катали его в ритм-танце, такой невероятный танец, в нём и добавлять ничего не надо: позиции, линии, акценты ногами, головами — всё прекрасно, и никакая дополнительная хореография не нужна.
Вот когда паттерн уберётся и добавится хореографическая дорожка, сама танцевальность улучшится, но потеряется суть танцев. Уходит катание в позициях, уходит обязательная часть, а она очень нужна, потому что именно она показывает базовый уровень скатанности. Это сейчас будет такой небольшой лайфхак для пар, которые только начали, — можно будет быть не такими скатанными и поставить что-то весёленькое и креативное на хореографическую дорожку и обогнать уже скатанные пары», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
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